В Прикоском на пешеходном переходе троллейбус сбил человека

Вечером 17 августа в микрорайоне Приокском на пешеходном переходе сбили человека, сообщается в социальных сетях. ДТП произошло на улице Октябрьской.

По предварительным данным, мужчину сбил троллейбус.

«Я услышала громкий глухой стук и увидела, что человек просто летит на багажник и просто падает на легковую машину. Машина тормозит и человек падает на землю. Решила подойти ближе и просто ужаснулась... Троллейбус в крови, кричат люди, а водитель как сидел, так и сидит. Это просто кошмар...» - написала женщина-аноним.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, подробности уточняются.

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