Дело о роковой доярке, из-за которой колуном убили рязанца, направили в суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя села Мордово Сараевского района, обвиняемого в убийстве.

Следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области установили, что вечером 14 июля между двумя молодыми людьми после распития самогонки произошел конфликт из-за женщины. Парни решили, что в разное время встречались с одной и той же дамой, дояркой, работавшей в соседней ферме.

В результате конфликта один из них схватил колун и ударил им товарища в голову. От полученной травмы тот скончался на месте происшествия.

Позже, когда шло следствие, а погибшего похоронили, выяснилось, что приятели встречались все-таки с разными дамами. Одна работала дояркой, а другая продавщицей… (читать подробнее).

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что с момента возбуждения уголовного дела следователю понадобилось всего 15 дней, чтобы раскрыть его.

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