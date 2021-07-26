В деле о роковой доярке, из-за которой колуном убили рязанца, произошел неожиданный поворот.

В деле о роковой доярке произошел неожиданный поворот. Об этом «КП-Рязань» поведали местные жители, которые знакомы с ситуацией.

14 июля в селе Мордово Сараевского района обнаружили труп 32-летнего жителя соседнего села. Тело лежало на пороге частного дома. Рядом находился и убийца.

По предварительным данным приятели поругались, когда поняли, что в разное время встречались с одной той же женщиной – дояркой на местной ферме (читать подробнее историю убийства).

— На самом деле они встречались с разными женщинами. Что одну, что другую зовут Ниной, только одна доярка, а другая продавщица, — говорит местный житель. — Видимо, мужики спьяну недопоняли друг друга и разругались. Да, у обеих женщин нет передних зубов, может и эта деталь натолкнула их на мысль, что встречались с одной и той же. Ни за что человек погиб, короче...

В Следственном комитете отказались комментировать этот момент, но сообщили, что обвиняемый в убийстве частично признал свою вину.

— Он признался в том, что взял в руки колун и ударил им приятеля по голове, — говорит следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Но говорит, что убивать не хотел. В настоящее время он находится под стражей на два месяца включительно. Расследование уголовного дела продолжается.

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