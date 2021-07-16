Роковая доярка: в Рязанской области из-за женщины убили колуном рабочего фермы

Мужчина погиб на пороге дома.

14 июля в селе Мордово Сараевского района обнаружили труп 32-летнего жителя соседнего села. Тело лежало на пороге частного дома. Подозреваемого в убийстве мужчины искать не пришлось, он находился рядом.

Одна доярка на двоих

В том районе большое количество ферм, которые принадлежат одной организации. Оба мужчины из разных селений, поэтому познакомились только на работе. Начали поддерживать дружеские отношения, которые сводились зачастую к совместным посиделкам после получения зарплаты. Выпьют, пообщаются – разойдутся.

А однажды приятели узнают, что в разное время они встречались с одной дояркой. И оба с ней расстались. Мужики пили-дружили, а потом неожиданно друг для друга поняли, что у них общего гораздо больше, чем они думали ранее.

С того момента отношения между ними накалились. До драк не доходило, но плотно общаться перестали, подначивали друг друга, подкалывали, но не более.

Началось с огурчиков – закончилось колуном

14 июля после обеда к подозреваемому подошел его 32-коллега по рабочему цеху и предложил выпить. Тот сразу согласился, ведь пару дней до этого он праздновал день рождения, и находился после этого в легком запое.

Мужики купили на селе полтора литра самогона, взяли такси и поехали домой к подозреваемому.

Несколько часов они мирно распивали, все у них было здорово – в доме порядок, чистота, на столе огурчики. А потом вышли покурить, где потерпевший напомнил собутыльнику про его прошлые отношения с дояркой.

Со слов задержанного, именно приятель ударил его первым. Тот ответил, а потом схватил колун и размаху ударил того обухом по лицу. Мужчина упал и захрипел.

Во время драки приятель схватил колун и ударил им прямо по лицу.

— Он сразу побежал к соседям, вызовите маму, она работала сторожем, вызовите полицию. К приятелю он больше не подходит, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Минут через десять прибежала мама – парень был еще жив. Она вызвала «скорую», и минут за десять до приезда медиков парень перестал дышать.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, он уже во всем сознался. Следователи назначили необходимые экспертизы, а расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») продолжается. Кроме того, в ближайшее время следователям предстоит пообщаться и с роковой дояркой…

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!