Под Рязанью в трансформаторной будке обнаружили труп мужчины.

Днем 16 августа в одном из селений Старожиловского района, обнаружили труп местного жителя. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете. Известно, что мужчина пропал еще в субботу, вышел из дома и не вернулся. Нашли его спустя два дня в… трансформаторной будке.

— По предварительным данным, мужчина собирал металлом для продажи. В этот раз, видимо, решил поискать в трансформаторной будке, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Аида Амаханова. — Он пытался пролезть под специальными шкафами, и его ударило током. Скончался он на месте происшествия. Мужчина сам подобрал ключи и вскрыл двери, поэтому предварительно к энергетикам вопросов нет. В настоящее время проводится доследственная проверка, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Отметим, что 16 августа у мужчины день рождения, он мог бы праздновать свой 50-летний юбилей.

Фотографии с места гибели мужчины в трансформаторной будке...

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