Ряды рязанского СК пополнила старший следователь Аида Амаханова.

Выпускница Московской академии Следственного комитета РФ Аида Амаханова поступила на службу в СУ СК России по Рязанской области.

После успешного окончания учебы молодого специалиста назначили на должность старшего следователя Кораблинского межрайонного следственного отдела. В ближайшее время за ней закрепят наставника из числа опытных сотрудников следственного управления.

Аида Альбертовна уже приняла присягу сотрудника СК и получила служебное удостоверение.

Отметим, что будучи студенткой Аида Амаханова неоднократно участвовала в научных конференциях. Так на одной из них она выступила с докладом на тему «Актуальные вопросы соблюдения конституционных прав человека и гражданина при проведении некоторых видов оперативно-розыскных мероприятий».

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