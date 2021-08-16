Появились фотографии с места гибели рязанца в трансформаторной будке.

Появились фотографии с места трагедии из Старожиловского района, где предварительно от удара током погиб 50-летний мужчина. В настоящее время Кораблинский МСО продолжает проверку по факту обнаружения трупа.

Мужчину нашли в Старожиловском районе в день его 50-летнего юбилея.

Известно, что мужчину искали с субботы, 14 августа. Нашли его мертвым спустя два дня в трансформаторной будке. По предварительным данным, он пытался похитить металлические конструкции для сдачи на металлолом (читать подробнее, как мужчина проник в трансформаторную будку).

Отметим, что 16 августа у мужчины день рождения, он мог бы праздновать свой 50-летний юбилей.