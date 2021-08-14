Перекресток улиц Новой и Урицкого в Рязани откроют 14 августа

Движение на пересечении улиц Новой и Урицкого планируют открыть уже сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Участок дороги перекрыт в связи с ремонтом теплотрассы на улице Новой.

В настоящее время усилен контроль за участком, чтобы соблюсти все сроки ремонта.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября власти Рязани планируют исключить левый поворот с проезда Яблочкова в сторону улицы Тимуровцев. Уточняется, что изменение введут в тестовом режиме сроком на один месяц (читать подробнее).

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