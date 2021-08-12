На целый месяц на проезде Яблочкова отменят левый поворот на Тимуровцев

С 1 сентября власти Рязани планируют исключить левый поворот с проезда Яблочкова в сторону улицы Тимуровцев, сообщает пресс-служба городской администрации. Уточняется, что изменение введут в тестовом режиме сроком на один месяц. Причины? По словам чиновников, сделано это будет для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобилей.

Специалисты будут мониторить дорожную ситуацию, а по итогам примут окончательное решение по варианту организации дорожного движения», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за перекрытия улицы Маяковкого в Рязани изменятся маршруты транспорта. Нельзя будет проехать по участку у перекрестка с Краснорядской (читать подробнее).

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