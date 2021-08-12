Из-за перекрытия Маяковки в Рязани изменятся маршруты транспорта

Администрация Рязани сообщила, как изменятся маршруты общественного транспорта из-за перекрытия улицы Маяковского. С 20:00 14 августа до 20:00 18 августа движение приостановят возле дома №115 по обеим полосам в сторону улицы Кудрявцева.
Троллейбусы №16 при движении от «Дома художника» пустят по улицам Ленина и Есенина. Попутные автобусы №№4, 15, 16, 20, 21, 24, а также маршрутка №77 будут объезжать участок по улицам Павлова и Кудрявцева.
В сторону площади Ленина транспорт продолжит ходить как обычно.
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