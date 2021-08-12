Движение по части улицы Маяковского в Рязани перекроют

С 20:00 14 августа до 20:00 18 августа в Рязани перекроют часть улицы Маяковского. Движение приостановят возле дома №115 по обеим полосам в сторону улицы Кудрявцева. Причина – ремонтные работы на газопроводе.

Исходя из информации пресс-службы администрации Рязани, на данном участке открытой останется только одна полоса - в сторону площади Ленина, движение по которой разрешено только для общественного транспорта. Следовательно, невозможным станет поворот налево с улицы Краснорядской, а чтобы попасть на Маяковку с Первомайского проспекта, надо будет поворачивать либо на Павлова, либо на Пожалостина.

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