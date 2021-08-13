Стали известны дата и место прощания с худруком театра «Переход» Геннадием Кирилловым.
Проститься с художественным руководителем рязанского театра «Переход» Геннадием Дмитриевичем Кирилловым можно в воскресенье, 15 августа, у театра по адресу: Касимовское шоссе, 25 (остановка «Кальное»). Начало в 10:00.
Похоронят Заслуженного деятеля культуры России Геннадия Кириллова на Богородском кладбище
Геннадий Кириллов скончался в ночь на 13 августа. Ему было 77 лет.
Сотрудники театра поделились своими воспоминаниями о годах работы, проведенных под руководством Мастера: Учил снимать «шелуху» и обнажать душу: умер худрук театра «Переход» Геннадий Кириллов.
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