Стали известны дата и место прощания с худруком театра «Переход» Геннадием Кирилловым.

Проститься с художественным руководителем рязанского театра «Переход» Геннадием Дмитриевичем Кирилловым можно в воскресенье, 15 августа, у театра по адресу: Касимовское шоссе, 25 (остановка «Кальное»). Начало в 10:00.

Похоронят Заслуженного деятеля культуры России Геннадия Кириллова на Богородском кладбище

Геннадий Кириллов скончался в ночь на 13 августа. Ему было 77 лет.

Сотрудники театра поделились своими воспоминаниями о годах работы, проведенных под руководством Мастера: Учил снимать «шелуху» и обнажать душу: умер худрук театра «Переход» Геннадий Кириллов.

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