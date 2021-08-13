Учил снимать «шелуху» и обнажать душу: умер худрук театра «Переход» Геннадий Кириллов

В связи с трауром отменен спектакль «Любовный лабиринт». Он был запланирован на 13 августа...

13 августа в возрасте 77 лет умер основатель и художественный руководитель студенческого театра «Переход» Геннадий Кириллов. За годы его работы в театре был создан полноценный репертуар, состоящий из постановок по лучшим классическим и современным произведениям, многие из которых идут в настоящее время. Под его руководством театр «Переход» в разные годы становился обладателем многочисленного количества наград.

- Геннадий Дмитриевич – это Учитель с большой буквы, - рассказывает директор театра «Переход» Роман Сулица. - Он научил меня не только игре на сцене и ведению театральных дел, но и главному - быть честным и искренним в этой профессии. Он умел делать спектакль по-честному, искренне, живо. Мне хочется верить, что такими же стали и мы.

- Он открыл для меня театр не только как искусство, но как театр - дом, театр - семью, театр - любовь: что-то такое теплое и родное, дорогое сердцу, - говорит артистка театра Виктория Семина. - Он научил видеть мир иначе, глубже: замечать детали, чувствовать искренность и фальшь, не бояться в поиске истины снимать с себя ненужную «шелуху» и обнажать душу.

Заместитель директора театра по творческой части Екатерина Сулица отметила, что Геннадий Дмитриевич был для нее не просто учителем и мастером, а близким и дорогим сердцу человеком.

- Без него я не смогла бы найти свой путь в жизни и дело, которое люблю. Главные его уроки – это даже не уроки актерского мастерства, это уроки жизни, уроки, как быть настоящим человеком.

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