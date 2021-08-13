Правительство: Вспышки коронавируса на РГРЭС нет, заболели два человека

Директор МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС) дал недостоверную информацию о вспышке коронавируса на муниципальном предприятии. В опубликованном приказе №206, пусть и для внутреннего пользования, Геннадий Болдырев указал, что в РГРЭС произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции. В связи с этим он предпринял меры в отношении работников, вернувшихся из отпуска, которые поддержала администрация Рязани.

Позже оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, что по данным эпидемиологического мониторинга, на территории региона не зарегистрировано «групповой или вспышечной заболеваемости в организованных коллективах».

В июле 2021 года поступала информация о двух случаях заболевания коронавирусной инфекцией сотрудников МУП «РГРЭС», не связанных между собой общим источником заболевания.

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