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Общество12 августа 2021 17:16

Приказ РГРЭС из-за вспышки коронавируса на предприятии слит в сеть

Для допуска до работы требуется соблюсти одно из трех условий
Источник:kp.ru
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В одном из рязанских сообществ в соцсетях опубликован приказ директора МУП «РГРЭС» Геннадия Болдырева от 12 августа. Документ называется «Об отдельных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции».

Из текста следует, что на предприятии произошла вспышка заболеваемости COVID-19, из-за чего руководство решило ввести новые правила допуска до работы сотрудников, вернувшихся из отпусков. Требуется соблюсти одно из условий:

- пройденная вакцинация;

- положительный результат тестирования на антитела, полученный не позднее 6 месяцев назад;

- отрицательный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19.

«Работники с зарплатой 20-25 тыс. должны за свой счет проходить ПЦР-тесты или будут отстранены от работы. Рязань скоро погрязнет в темноте, так как на работу никого не пустят», - заявил аноним.

Источник: vk.com/rznnews62

Источник: vk.com/rznnews62