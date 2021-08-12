Мэрия поддержала руководство РГРЭС по принятым мерам из-за вспышки коронавируса

Администрация Рязани отреагировала на выложенный в интернете приказ директора муниципального предприятия РГРЭС Геннадия Болдырева «Об отдельных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции». Речь идет о новых правилах допуска до работы сотрудников, вернувшихся из отпусков (подробнее ознакомиться с документом).

«Мы понимаем вашу обеспокоенность, но такая мера действительно является необходимой. Руководство предприятия заботится о здоровье каждого сотрудника коллектива. Для поддержания работоспособности организации и недопущения распространения коронавируса и ввели временные обязательства. Они совершенно оправданы и используются по рекомендациям Роспотребнадзора. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», - прокомментировали чиновники мэрии.

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