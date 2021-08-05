Появилось фото с места обнаружения трупа 32-летнего рязанца в деревне Турлатово.

Появилось фото с места происшествия, где обнаружили тело 32-летнего рязанца. Судя по снимку, мужчина лежал недалеко от мусорной свалки в зарослях крапивы. Мужчина не похож на маргинала – на правой руке браслет и кольцо, через плечо перетянута кожаная сумка с бумагами.

Обнаружили мужчину в деревне Турлатово вечером 4 августа прохожие. На теле нет явных признаков насильственной смерти. В настоящее время личность мужчины установлена, это не местный житель.

Следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области продолжают проверку, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

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