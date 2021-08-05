Под Рязанью прохожие обнаружили труп 32-летнего мужчины

Вечером 4 августа на одной из улиц деревни Турлатово обнаружили труп 32-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.
— Обнаружили тело прохожие, — рассказывает старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Ирина Корнеева. — На теле нет явных признаков насильственной смерти. В настоящее время личность мужчины установлена, это не местный житель.
По факту обнаружения трупа Рязанским МСО проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Позже появилось фото с места происшествия...
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