Власти объяснили, почему в Рязани появляются огромные пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти объяснили огромное количество пробок в Рязани. Своими соображениями они поделились в проекте программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рязани на 2021-2026 годы. Если коротко, то главная причина пробок – узкие дороги, ремонтные работы, большое количество автомобилей.

«Действующую сеть автомобильных дорог Рязани сформировали в 70-80-е годы XX века. В связи с этим технические параметры (ширина) значительной части магистральных улиц не соответствуют действующим нормативам и размерам движения автотранспорта», - говорится в документе.

Согласно исследованиям специалистов, максимальная наполняемость пассажирского транспорта в Рязани наблюдается с 07:00 до 08:00 на Московском и Касимовском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Ленина, Новая, Грибоедова, Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Интернациональной. С 17:00 до 19:00 к ним добавляются улицы Гагарина, Дзержинского, Циолковского, Есенина и Каширина. Пропускная способность этих улиц не соответствует современной интенсивности движения автотранспорта.

Кроме того, на пропускную способность дорог также очень влияют ремонтные работы: дорожного покрытия, мостов, инженерных коммуникаций, аварийных работ.

Средняя скорость движения по городу составляет 20 км/ч. Скорость прямо зависит от загрузки движения транспорта. На участках, где загрузка максимальна, скорость движения транспортных потоков снижается до 5-10 км/ч.

Данные факторы способствуют формированию пробок на основных транспортных магистралях города.

«Пропорционально темпам прироста количества автомобилей будет постоянно увеличиваться время простоя в транспортных заторах», - говорится в документе.

В настоящее время в Рязани пропускная способность улично-дорожной сети города рассчитана исходя из 60 автомобилей на 1000 жителей. По данным УМВД России по Рязанской области, в Рязани по состоянию на 1 июня 2020 года зарегистрировано 213 043 единиц транспорта (1 июня 2016 года – 193 412 единиц). Уровень автомобилизации рязанцев - свыше 356 единиц автотранспорта на 1000 жителей.

Ранее стало известно о планах мэрии Рязани по созданию в областном центре велосипедной инфраструктуры (читать подробнее).

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