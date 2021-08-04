Появился проект плана по созданию в Рязани велосипедных маршрутов

В Рязани все плохо с инфраструктурой для велосипедистов и для инвалидов-колясочников.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Власти Рязани по-прежнему хотят создать в областном центре велосипедную инфраструктуру. Эта позиция четко прописана в Проекте программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рязани на 2021-2026 годы.
«Сокращение автомобилей позволит использовать территорию улиц в других целях, что существенно повысит ценность данной территории в градостроительном отношении и влечет за собой дополнительные частные инвестиции для модернизации и обновления жилого фонда. Перепланировка улиц в интересах велосипедистов и пешеходов улучшает облик города и качество жизни в нем. Велосипедный транспорт имеет ряд преимуществ: он не создает шума и не загрязняет среду вредоносными выхлопными газами», - говорится в проекте, но тут же уточняется, что в Рязани специализированные дорожки для велосипедного передвижения не предусмотрены, а объектов велотранспортной инфраструктуры просто нет.
Планы мэрии Рязани по созданию велосипедной инфраструктуры:
- выделить обособленные полосы для движения велосипедистов на Московском шоссе и Первомайском проспекте;
- обустроить городской веломаршрут ЦПКиО - Лыбедский бульвар - Кремль - Торговый городок - Лесопарк - Ореховое озеро;
- обустроить веломаршрут из центра микрорайона Кальное (школа №73) до Торгового городка;
- обустроить веломаршрут Ледовый дворец - улица Циолковского;
- создать сеть велопарковок около социальных объектов (больницы, школы, МФЦ, административные здания).
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