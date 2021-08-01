В Рязани установили мемориальную доску в память о Владимире Инюцыне

В музее ВДВ Владимир Инюцын проработал 30 лет. Фото: vk.com/krasovandrey

На здании музея ВДВ в Рязани (ул. Семинарская, 20) 1 августа установили мемориальную доску в память о ветеране крылатой пехоты, Почетном гражданине Рязани Владимире Инюцыне. Инициатива принадлежит его внуку Антону Инюцыну.

Среди гостей церемонии открытия мемориальной доски были Юрий Юницын (сын Владимира Андреевича), заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин, депутат Госдумы РФ Андрей Красов, председатель Рязгордумы Юлия Рокотянская, митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Открытие мемориальной доски состоялось 1 августа.

Андрей Красов признался, что в период руководства Рязанским воздушно-десантным училищем, с огромным вниманием относился к советам Владимира Инюцына:

«Владимир Андреевич обладал колоссальным багажом знаний и жизненным опытом. Он прожил очень интересную и насыщенную добрыми делами жизнь. Честный, трудолюбивый и порядочный офицер. Трое сыновей, четыре внука, правнуки... Как-то он поделился, что считает себя счастливым человек, потому что никому никогда не завидовал. Этому же научил своих детей. И нас всех, кто его знал», - вспоминает Красов.

Также Андрей Леонидович отметил, что в музей к Владимиру Инюцыну курсантов после присяги направляли в первую очередь. Там они слушали рассказ о взятии Вены и Берлина от непосредственного участника тех событий, с интересом узнавали о становлении ВДВ.

«В этом году к нам, в городскую Думу, обратилось руководство десантного училища с просьбой разрешить установку мемориальной доски на историческом задании музея ВДВ. Конечно, мы поддержали этот проект. Память о рязанцах, внесших значительный вклад в развитие города, в сохранение его истории, должна храниться в сердцах наших горожан и передаваться молодежи», - сказала в ходе церемонии Юлия Рокотянская.

Владимир Юницын родился 22 февраля 1926 года в казахском городе Кзыл-Орда. Больше 60 лет отдал службе в ВДВ. В составе 9-й гвардейской армии в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. Военную службу завершил в звании полковника, будучи старшим преподавателем десантного училища в Рязани, но при этом продолжил работу в Музее истории ВДВ, отдавая всего себя любимому делу: проводил экскурсии, разрабатывал музейные экспозиции, собирал и систематизировал исторические материалы. Удостоен звания Заслуженный работник культуры РФ.

Владимир Андреевич награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Вены», орденом Отечественной войны II степени, орденом Почета. В общей сложности имел более 40 государственных наград. Умер 5 мая 2020 года, похоронен на Новогражданском кладбище.