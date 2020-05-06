Рязанцы простились с Почетным гражданином, ветераном Владимиром Инюцыным
6 мая на Новогражданском кладбище в Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, Почетным гражданином города Владимиром Андреевичем Инюцыным. В похоронах участвовали родственники ветерана, чиновники, военные и жители города.
Фото: администрация Рязани.
Владимир Инюцын более 60 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. Завершил военную службу участник войны старшим преподавателем десантного училища. После увольнения из армии ветеран продолжил работу в Музее истории ВДВ, где провел более 2500 экскурсий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU