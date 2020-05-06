2020-05-06T22:31:36+03:00
Общество

Рязанцы простились с Почетным гражданином, ветераном Владимиром Инюцыным

Похоронили освободителя Чехословакии, Австрии и Венгрии на Новогражданском кладбище
Александр РАДЫГИН
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Рязанцы простились с Почетным гражданином, ветераном Владимиром Инюцыным. Фото: администрация Рязани.Рязанцы простились с Почетным гражданином, ветераном Владимиром Инюцыным. Фото: администрация Рязани.
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6 мая на Новогражданском кладбище в Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, Почетным гражданином города Владимиром Андреевичем Инюцыным. В похоронах участвовали родственники ветерана, чиновники, военные и жители города.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Владимир Инюцын более 60 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. Завершил военную службу участник войны старшим преподавателем десантного училища. После увольнения из армии ветеран продолжил работу в Музее истории ВДВ, где провел более 2500 экскурсий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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