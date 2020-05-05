В Рязани скончался участник Великой Отечественной войны Владимир Инюцын

5 мая в Рязани скончался полковник в отставке, научный сотрудник экскурсионно-методического отдела филиала «Музей истории Воздушно-десантных войск» ФГБУ «ЦМВС РФ», участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Рязани Владимир Инюцын.

Владимир Андреевич родился 22 февраля 1926 года в городе Кзыл-Орда (Казахстан). На военной службе находился с ноября 1943 по октябрь 1976 года. Более 60 лет Инюцын прослужил в Воздушно-десантных войсках.

Он воевал в составе 9 гвардейской армии, участвовал в освобождении от фашистских захватчиков в Венгрии, Австрии и Чехословакии. После того, как война закончилась, он продолжил служить в частях Воздушно-десантных войск. Завершил службу старшим преподавателем Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Среди преподавательского состава, командиров и курсантов Владимир Андреевич пользовался заслуженным авторитетом, и щедро делился своим жизненным и педагогическим опытом.

Во время своей работы в должности научного сотрудника, экскурсовода «Музея истории Воздушно-десантных войск» Инюцын провел колоссальную работу по сбору, обработке и систематизации материалов по истории Воздушно-десантных войск. За успехи в музейной деятельности ему присвоено почутное звание «Заслуженный работник культуры». Четыре года назад Указом Президента РФ награжден орденом Почета.

Среди наград, которые присвоены Владимиру Андреевичу: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также многие другие.

«Комсомольская правда – Рязань» приносит свои соболезнования родным и близким Владимира Андреевича Инюцына.