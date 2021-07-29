Поиск рязанской красавицы Елены Логуновой: свежие новости на 29 июля 2021 года.

В Рязани четвертый день разыскивают бесследно исчезнувшую 26-летнюю маму двух маленьких дочерей Елену Логунову. Зеленоглазая красавица днем 25 июля вышла из дома в Горроще (напротив Полетаевского рынка) и не вернулась.

«Сегодня четвертый день поиска. В круглосуточной работе задействованы более 70 человек. Около тысячи репостов с распространением информации о пропавшей Елене Логуновой (Кошелевой). И треков, с пройденных и проезженных дорог, уже более чем на 170 км», - отметили поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань» в промежуточном отчете.

Волонтеры поблагодарили каждого, кто помогает им в поисках, с печатью ориентировок, с оклейкой и с большим количеством других задач.

Елена Логунова бесследно исчезла 25 июля. Дома ее ждут муж и две маленькие дочери, одна из девочек еще грудничок.

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