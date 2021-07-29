Число тяжелых больных COVID-19 в Рязанской области достигло максимума

В больницах Рязанской области находятся 634 пациента с COVID-19. Таковы данные на вечер 28 июля, опубликованные оперативной группой при правительстве региона.

В тяжелом состоянии находятся 95 человек – это максимальное число за все время пандемии. Напомним, накануне опергруппа предупредила рязанцев о более агрессивном течении болезни в последнее время:

«Сократились сроки перехода клинической картины заболевания из легкой в крайне тяжелую. Буквально за несколько дней у пациента может развиться серьезное поражение легочной ткани», - отмечалось в сообщении.

Состояние 474 пациентов медики оценивают как средней степени тяжести, 65 – как удовлетворительное. Остальные, у кого болезнь протекает в легкой форме, проходят лечение на дому.

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