Рязанский минздрав предупредил: COVID-19 в регионе стал опаснее

Быстрое развитие клинической картины может потребовать перевода пациента в реанимацию

Коронавирус в Рязанской области приобрел более агрессивную форму. Об этом выпустила специальное разъяснение оперативная группа правительства региона. По мнению врачей и чиновников, жители должны знать об изменении клинического течения коронавирусной инфекции.

Областной минздрав отметил, что в последние недели сократились сроки перехода клинической картины заболевания из легкой в крайне тяжелую. Буквально за несколько дней у пациента может развиться серьезное поражение легочной ткани. Для предотвращения тяжелой формы заболевания и осложнений при появлении первых же симптомов необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

На вечер 28 июля в рязанских лечебных учреждениях находилось 634 пациента с подтвержденным COVID-19, в тяжелом состоянии из них было 95 человек, 24 были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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