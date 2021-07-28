От подготовки до приезда на дом к больному: как в Рязани работают ковидные бригады врачей

Приехав домой к больному, врач-терапевт прослушивает дыхание в легких. Фото: ОКБ имени Семашко.

Из-за коронавирусной пандемии нагрузка обычного участкового терапевта возросла многократно. К ежедневным приемам в поликлинике, обслуживанию вызовов на дому добавились работа в пунктах вакцинации и выезды на дом к ковидным больным.

Врачи ОКБ имени Семашко рассказали, как в Рязани работают ковидные бригады. Ну или как должны работать.

Подготовка к выезду

Начинается все с подготовки к выезду. Терапевт получает списки больных с подтвержденным диагнозом и контактных людей. Готовят эти списки чиновники опергруппы правительства Рязанской области. В сутки только в поликлинике №2 получается около 60 «ковидных» вызовов. Иногда, чтобы объехать всех пациентов, с приема в поликлинике снимается еще один врач, и тогда вызовы распределяются.

Врач ковидной бригады получает и берет с собой лекарства, которые бесплатно выдает пациентам в зависимости от стадии болезни. Кроме того, с собой у терапевта в обязательном порядке пакет документов: бланки направлений, согласие на госпитализацию или отказ от нее, а также, формы для получения лекарств.

В красной зоне поликлиники врач надевает защитный костюм, перчатки, маску, очки. Фото: ОКБ имени Семашко.

В красной зоне поликлиники врач надевает защитный костюм, перчатки, маску, очки.

Водителю, выделенного для ковидной бригады, передают список выездов, чтобы он мог заранее выстроить маршрут на весь день.

Водителю, выделенного для ковидной бригады, передают список выездов. Фото: ОКБ имени Семашко.

Посещение коронавирусного больного

Приехав домой к больному, врач-терапевт прослушивает дыхание в легких, измеряет сатурацию (уровень насыщения крови кислородом – Ред.), назначает лечение, выдает бесплатные лекарства. Если нужно, то записывает данные для открытия больничного листа.

Врач-терапевт измеряет сатурацию. Фото: ОКБ имени Семашко.

Если состояние пациента тяжелое, то врач оформляет госпитализацию в стационар. Для этого он должен оценить общее состояние пациента, сатурацию, температуру тела, наличие одышки, результаты компьютерной томографии.

Если пациент отказывается лечь в больницу, несмотря на показания, то он должен подписать бланк отказа от госпитализации. Но врач должен предупредить, что при ухудшении самочувствия необходимо вызвать скорую помощь.

Если состояние пациента тяжелое, то врач оформляет госпитализацию в стационар. Фото: ОКБ имени Семашко.

— Еще недавно дежурства в ковидных бригадах были один раз в неделю, сейчас, в связи с ростом заболеваемости, такие дежурства ставят уже через день, — говорит участковый врач-терапевт поликлиники №2 Яна Чиркова. — Конечно же, из-за этого нагрузка на всех терапевтов возросла в несколько раз. Ведь и прием в поликлинике, и обычные вызовы на дом никуда не делись. Весь этот объем лег на плечи участковых терапевтов, поэтому хочется, чтобы люди с пониманием относились к нашей работе, ведь мы в такой сложной ситуации ежедневно работаем и помогаем людям на пределе своих сил и возможностей.

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