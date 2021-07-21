Весы, тонометр и помощь государства: главврач ОКБ дал 5 советов от тяжелых болезней

Главврач ОКБ Андрей Карпунин на стадионе «Спартак». Фото: личная страница Андрея Карпунина.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин назвал показатели здоровья, о которых нужно помнить во время пандемии. По словам специалиста, предупредить тяжелое течение коронавируса, отсрочить сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет вполне возможно.

«Могу с уверенностью сказать об этом по опыту работы с пациентами. Уверен, что соблюдать эти правила несложно, а результат для здоровья будет очень хорошим. Берегите себя!» - написал главврач на своей странице.

Пять советов от Андрея Карпунина:

Прислушайтесь к организму

Обращайте внимание даже на самые минимальные изменения в своем состоянии. Если появляется головная боль по утрам или, например, жажда, которой раньше не было, это может быть симптомом заболевания. Прислушайтесь к организму, он часто сам сигнализирует, если что-то не так.

Чаще вставайте на весы

Используйте весы. Порой мы не замечаем, как набираем лишний вес, а он плохо влияет на здоровье. У пациентов с избыточным весом тяжелее протекает коронавирус, быстрее развиваются сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Вес не набирается в один день, чаще вставайте на весы.

Тонометр в каждую семью

В каждой семье должен быть тонометр - это прибор для измерения артериального давления. Если вам 40+, то не забывайте об этом. Постоянное повышение давления - повод обратиться к врачу для назначения препаратов. Это может отсрочить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а они главная причина смертности во всем мире.

Фитнес-браслет в помощь!

Не забываем о физической активности. Купите фитнес-браслет, который поможет вам быть активными в течение дня. Не забывайте, что движение укрепляет сердце и сосуды. Физически крепкие пациенты всегда быстрее выздоравливают, независимо от того, чем болеют.

Возможность от государства

Диспансеризация в помощь каждому. Регулярные профилактические медицинские осмотры помогают выявить и не допустить развитие грозных заболеваний. Они разработаны таким образом, что мужчины и женщины разного возраста пройдут обследования, которые необходимы именно им. Государство дало нам возможность поддержать здоровье. Не упускайте ее.

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