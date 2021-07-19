Врачи рассказали рязанцам, как не умереть от анафилактического шока

Медицинский комплект для предотвращения анафилактического шока в сельском фельдшерско-акушерском пункте. Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачи рассказали, как предотвратить анафилактический шок и избежать смерти, ведь вероятность летального исхода составляет 20%.

— Это тяжелая аллергическая реакция, которая имеет молниеносное течение. Она возникает, это принципиально, при повторном контакте с аллергеном, — рассказывает старший врач Рязанской станции скорой медицинской помощи Марина Юмаева. — В группе риска люди, склонные к аллергии, страдающие атопическим дерматитом, бронхиальной астмой.

По словам специалиста, анафилактический шок проявляется отеком, крапивницей, а также резким падением давления, даже - до нуля. Кроме того, возможны спазмы гортани, от чего люди задыхаются.

Возникнуть анафилактический шок может возникнуть при укусе насекомых, при приеме лекарственных препаратов и даже пищи.

До приезда «скорой» нужно ограничить поступление аллергена. Например, при контакте с насекомым к месту укуса приложить холод. Затем уложить человека горизонтально, а ноги приподнять, чтобы при падении давления не нарушалось кровообращение головного мозга.

— Если пострадавший теряет сознание, то его голову обязательно следует повернуть набок. Если нарушается дыхание или останавливается сердце, то нужно делать непрямой массаж, — продолжает врач. — Медики для купирования ситуации используют адреналин, внутривенные инъекции гормонов и антигистаминные препараты. Оказание помощи осложняется тем, что при анафилактическом шоке счет идет на минуты, поэтому каждому нужно знать свой аллергологический анамнез. В любом случае надо сразу вызывать скорую помощь. Если все происходит на природе, за городом, то бригаду надо встречать, чтобы медики не теряли время на поиск.

Ранее сообщалось, что две осы лишили жизни известного рязанского журналиста. Насекомые укусили Романа Сивцова в голень и лицо (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!