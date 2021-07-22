ПУВР назвал дату протестного мероприятия, направленного против мэрии Рязани.

Администратор автомобильного паблика ПУВР Георгий Парублев назвал предполагаемую дату массового мероприятия, которое будет направлено на «коллективное обсуждение вопросов, связанных с благоустройством Рязани и дорожным хозяйством».

— 8 августа мы планируем провести собрание жителей Рязани, чтобы коллективно обсудить вопросы, связанные с благоустройством города и дорожным хозяйством, — заявил Парублев. — Нас не устраивают результаты работы администрации Рязани: разметка до сих пор не нанесена, ямы на дорогах как были, так и остались, знаки и светофоры закрыты деревьями, грязь с зимы на многих улицах до сих пор не убрали, новые участки дорог после ремонта разрыты коммунальными службами и так далее.

По словам общественника, обещания, которые дает администрация, не выполняются, а терпеть это безответственное отношение к городу больше невозможно.

Поводом для столь резких заявлений послужило ограничение доступа на территорию парковки возле ТРЦ «Премьер». Парублев возмутился решением администрации, указав, что «автомобильной субкультуре» не дали альтернативного места (читать подробнее).

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