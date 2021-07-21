На парковке у «Премьера» начали установку антидрифт-шлагбаумов

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В Рязани с 1 августа начнут ограничивать доступ на территорию парковки возле ТРЦ «Премьер». Для этого там устанавливают откатные механические шлагбаумы, которые будут закрываться на всех трех въездах с 22:00 до 08:00, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«В указанные часы будет действовать запрет на парковку автомобилей с принудительной эвакуацией оставленных автомобилей на штрафстоянку», - предупредили чиновники.

Ранее, на первом этапе работ, по периметру парковки были расставлены бетонные блоки. Средства на блоки и на металл для шлагбаумов выделялись из городского бюджета.

Поводом для закрытия парковки у ТРЦ «Премьер» стали жалобы жителей близлежащих домов на ночных дрифтеров.