ПУВР пригрозил мэрии массовыми мероприятиями в связи закрытием парковки на «Премьере»

Администратор автомобильного паблика ПУВР Георгий Парублев возмутился перекрытием парковки у ТРЦ «Премьер». По словам общественника, на парковке собирались не только дрифтеры, но автомобильная субкультура.

— Там собирались автолюбители еще задолго до того, как построили ЖК «Метропарк». Никто никому не мешал, — заявил Парублев. — А сейчас, видимо, в ЖК заехали ребята с мохнатыми лапами, имеют на администрацию города какое-то влияние, я подразумеваю. Восемь лет никто никаких мер не принимал, а сейчас резко нужно меры принять...

По словам Парублева, пусть лучше там собирается молодежь, общается, «курит кальянчики», слушает музыку, изучают субкультуру автомобильную, чем в жилых дворах.

— Пусть эта субкультура будет сконцентрирована в одном месте. Там собираются и дрифтеры, я это не поддерживаю, но... как только вы им запрещаете собираться там, они выезжают в город.

В итоге администратор паблика предупредил, что в ближайшее время подаст уведомление о проведении массового мероприятия.

— Вы чего хотите добиться этим, господа из администрации, глава Елена Борисовна [Сорокина], протестных настроений в преддверии выборов? Вы их добьетесь, — пообещал Парублев. — Крайний срок до понедельника личном мы отправим уведомление о проведении массового мероприятия. За дороги, за разметку, за сорванные сроки по ремонту картами... одна сплошная ложь

Главный смысл эмоционального спича руководителя автомобильного сообщества в том, что перед тем, как закрыть парковку на «Премьере», необходимо было найти другое место для встреч автовладельцев. Однако альтернативы никакой не представили.

В Рязани с 1 августа начнут ограничивать доступ на территорию парковки возле ТРЦ «Премьер». Для этого там устанавливают откатные механические шлагбаумы, которые будут закрываться на всех трех въездах с 22:00 до 08:00, сообщает пресс-служба администрации Рязани (читать подробнее с фото).

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