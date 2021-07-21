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Общество21 июля 2021 7:18

Сдача дома на Стройкова затянется из-за подорожания стройматериалов

Власти никак не могут найти подрядную организацию, которая возьмется достраивать проблемный объект
Источник:kp.ru
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Поиски подрядчика для достройки проблемного дома на улице Стройкова затянутся до 2022 года. Об этом стало известно во время выступления министра строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов на правительственном часе в Рязанской областной Думе.

По словам чиновника, подрядчика на достройку дома не смогли найти из-за подорожания строительных материалов.

Отметим, что и до подорожания цен говорилось, что дом сдадут не раньше 30 июня 2022 года. И это только в том случае, если появится подрядчик. Но ни одной заявки не поступило, поэтому конкурс признали несостоявшимся. Еще в середине июня в Фонде защиты прав дольшиков сетовали на значительный рост цен на строительные материалы в 1-2 квартале 2021 года (читать подробнее).

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