Сдача дома на Стройкова затянется из-за подорожания стройматериалов

Поиски подрядчика для достройки проблемного дома на улице Стройкова затянутся до 2022 года. Об этом стало известно во время выступления министра строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов на правительственном часе в Рязанской областной Думе.

По словам чиновника, подрядчика на достройку дома не смогли найти из-за подорожания строительных материалов.

Отметим, что и до подорожания цен говорилось, что дом сдадут не раньше 30 июня 2022 года. И это только в том случае, если появится подрядчик. Но ни одной заявки не поступило, поэтому конкурс признали несостоявшимся. Еще в середине июня в Фонде защиты прав дольшиков сетовали на значительный рост цен на строительные материалы в 1-2 квартале 2021 года (читать подробнее).

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