Для долгостроя на улице Стройкова не сумели найти подрядчика

Долгострой на улице Стройкова в Рязани.

Для долгостроя на углу улиц Стройкова и 4-я Линия в Рязани не сумели найти подрядчика. Конкурс на завершение строительства признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки.

«Причина - значительный рост цен на строительные материалы в 1-2 квартале 2021», - пояснили в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Для проведения конкурса потребуется увеличить финансирование. В фонде заверили, что вопрос прорабатывается.

Напомним, застройщик дома - ООО «Альфа Рязань» - не выполнил обязательство по вводу дома в июле 2017 года и был признан банкротом. Тендер на достройку объявили в конце мая 2021-го с максимальной стоимостью контракта 172 млн рублей и сроком выполнения работ до 30 июня 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!