Дом на улице Стройкова могут сдать в июне 2022 года – объявлен аукцион

Дом на улице Стройкова могу сдать в июне 2022 года – объявлен аукцион. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фонд защиты прав дольщиков Рязанской области пригласил заинтересованных лиц участвовать в аукционе на достройке многоэтажного жилого дома по улице Стройкова со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.

С момента заключения контракта подрядчик должен довести до ума и сдать долгострой до 30 июня 2022 года. Ранее губернатор Николай Любимов «выражал надежду» что проблемные дома на Стройкова и Баженова сдадут в 2021 году.

Стоимость всех работ составит 171 млн 170 тысяч рублей. Источник денег - безвозмездная целевая финансовая помощь.

В декабре 2020 года Николай Любимов сообщил, что из регионального бюджета уже перечислено 15 млн рублей в фонд строительства на 2020 год. Всего же область предусмотрела на достройку домов - 45 млн рублей.

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