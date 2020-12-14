Из-за бюрократических проволочек рязанские дольщики все еще ждут квартир

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Во время прямой линии, транслировавшийся в социальной сети «Одноклассники», губернатор Николай Любимов дал ответ на вопрос рязанки о долгострое на улице Баженова.

- Когда люди с Баженова, 34 въедут в обещанные вами в этом году квартиры? Нужно держать обещания, а вы перед выборами даже не встретились с инициативной группой дома, - спросила Екатерина.

Аналогичный вопрос задала и Елена Шестакова. Женщина напомнила, что планируемые сроки сдачи дома, неоднократно сдвигались и теперь строительство обещают завершить только в сентябре 2021 года.

Подробно отвечая на вопрос, Николай Любимов связал задержку с огромной подготовительной работой, позволившей Рязанской области работать с федеральным фондом.

- Напомню, что эту проблему мы одновременно решаем и с другим объектом - домом №64 на улице Стройкова. Скажу, что по обоим было принято положительное решение наблюдательного совета федерального фонда «Поддержки обманутых дольщиков». Подписано соглашение о финансировании завершения строек. Мы проделали колоссальную работу по подготовке всех необходимых проектных документов, которые направили в федеральный фонд. Все это сделано для заключения дополнительных соглашений, возникших после корректировки конечной цены достройки, - сообщил Николай Викторович.

Губернатор отметил, что из регионального бюджета уже перечислено 15 миллионов рублей в фонд строительства на 2020 год. Всего же область предусмотрела на достройку домов - 45 миллионов рублей.

- Почему произошла задержка? Дело в том, что все проходит через федеральный фонд. Поэтому было необходимо подготовить очень много документов, пройти госэкспертизу и дождаться ее результата. Я дважды обращался с просьбой ускорить процесс к вице-премьеру РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину и он всегда шел на встречу, давая необходимые поручения, - объяснил Николай Любимов.

Половам главы региона вся подготовительная работа уже проделана, необходимые решения федерального фонда приняты, поэтому понятен и график работ. Николай Любимов выразил надежду, что задержек финансирования со стороны фонда не будет и работы завершат в 2021 году.