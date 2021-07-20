Оправданных по делу об убийстве экс-полицейского вновь будут судить

Рязанский областной суд вновь рассмотрит уголовное дело об убийстве экс-полицейского в Скопине. 2 февраля 2021 года обвиняемых с фамилиями Постников и Чайков оправдали, однако прокуратура через апелляционную инстанцию добилась отмены приговора.
Следствие считает, что зимой 2017-го молодые люди застрелили вышедшего на пенсию сотрудника правоохранительных органов около гаража из обреза. Присяжные решили, что представленных доказательств вины подсудимых недостаточно и единодушно вынесли оправдательный вердикт.
Гособвинитель заявил, что во время судебных заседаний имели место «существенные нарушения уголовно-процессуального закона». В частности, подсудимые якобы повлияли на содержание ответов на вопросы, поставленные перед присяжными заседателями.
Теперь Рязанский областной суд рассмотрит дело с новым составом коллегии.
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