В Рязанском облсуде оправдали обвиненных в убийстве экс-полицейского

Рязанский областной суд оправдал жителей Скопина Станислава Постникова и Александра Чайкова, обвиненных в убийстве экс-полицейского. Дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, на основе оправдательного вердикта которых, причем единодушного, выносилось решение.

Следствие полагало, что Постников и Чайков совершили убийство из-за неких «неприязненных отношений», которые сложились из-за служебной деятельности жертвы. Якобы они застрелили вышедшего на пенсию сотрудника правоохранительных органов около гаража из обреза.

Преступление было совершено в начале 2017 года. По данным «ВидСбоку», даже дочь убитого не верила в виновность Постникова и Чайкова и считала, что следственные органы «кого-то прикрывают».