Отменен оправдательный приговор по делу об убийстве экс-полицейского из Скопина

Оправдательный приговор в отношении двух жителей Скопинского района, которых обвиняли в убийстве бывшего полицейского, отменили.
По версии следствия, Постников и Чайков убили экс-инспектора по делам несовершеннолетних ОВД по Скопину из «неприязненных отношений», так как потерпевший ранее регулярно проводил с одним из них профилактическую работу.
В один из зимних дней 2017 года молодые люди якобы застрелили вышедшего на пенсию сотрудника правоохранительных органов около гаража из обреза.
2 февраля 2021 года Рязанский областной суд на основании единодушного оправдательного вердикта присяжных признал подсудимых невиновными (читать подробнее).
Однако, апелляционная инстанция согласилась с доводами государственного обвинителя, который посчитал что во время судебных заседаний были «существенные нарушения уголовно-процессуального закона».
По мнению прокурора, нарушала нормы УПК сторона защиты, а также подсудимые, которые повлияли на содержание ответов на вопросы, поставленные перед присяжными заседателями.
Теперь уголовное дело будет повторно рассматриваться Рязанским областным судом с новой коллегией присяжных заседателей.
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