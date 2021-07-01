Отменен оправдательный приговор по делу об убийстве экс-полицейского из Скопина

Оправдательный приговор в отношении двух жителей Скопинского района, которых обвиняли в убийстве бывшего полицейского, отменили.

По версии следствия, Постников и Чайков убили экс-инспектора по делам несовершеннолетних ОВД по Скопину из «неприязненных отношений», так как потерпевший ранее регулярно проводил с одним из них профилактическую работу.

В один из зимних дней 2017 года молодые люди якобы застрелили вышедшего на пенсию сотрудника правоохранительных органов около гаража из обреза.

2 февраля 2021 года Рязанский областной суд на основании единодушного оправдательного вердикта присяжных признал подсудимых невиновными (читать подробнее).

Однако, апелляционная инстанция согласилась с доводами государственного обвинителя, который посчитал что во время судебных заседаний были «существенные нарушения уголовно-процессуального закона».

По мнению прокурора, нарушала нормы УПК сторона защиты, а также подсудимые, которые повлияли на содержание ответов на вопросы, поставленные перед присяжными заседателями.

Теперь уголовное дело будет повторно рассматриваться Рязанским областным судом с новой коллегией присяжных заседателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!