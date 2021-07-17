Появилось видео с места смертельного ДТП с КамАЗом в Александро-Невском районе

Полиция опубликовала видео с места смертельного дорожного происшествия на трассе в Александро-Невском районе. Как отметил инспектор ДПС ОГИБДД Петр Завьялов, пока неизвестно, по какой причине 50-летний водитель автомобиля Skoda Rapid вылетел на встречную полосу. Расследование трагического ДТП продолжается.

Рано утром 17 июля в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 50-летний житель Подмосковья за рулем автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с КамАЗом... За рулем грузовика находился 22-летний парень (читать подробнее и смотреть фото с места ДТП).

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