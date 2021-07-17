Три человека погибли в лобовой аварии с КамАЗом на рязанской трассе

Три человека погибли в лобовой аварии с КамАЗ на рязанской трассе.

Рано утром 17 июля в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 50-летний житель Подмосковья за рулем автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с КамАЗом... За рулем грузовика находился 22-летний парень.

В результате дорожного происшествия водитель и двое пассажиров легковушки - 49-летняя женщина и 75-летний мужчина - от полученных травм скончались на месте ДТП.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Появились фотографии с места смертельного ДТП и видео.

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