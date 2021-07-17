Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП с КамАЗом – погибли три человека

Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП с КамАЗ – погибли три человека

Полиция опубликовала фотографии с места трагического дорожного происшествия, которое рано утром произошло в Александро-Невском районе. Судя по кадрам, после столкновения с легковушкой, грузовик вылетел с дороги. КамАЗ получил механические повреждения, но 22-летний водитель не пострадал.

На месте дорожного происшествия продолжают работать полицейские

Три человека погибли в лобовой аварии с КамАЗ на рязанской трассе

По предварительным данным, 50-летний житель Московской области за рулем автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с КамАЗом… В результате дорожного происшествия водитель и двое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте ДТП (читать подробнее).

Смертельное ДТП произошло в Александро-Невском районе

Смертельное ДТП произошло в Александро-Невском районе

Смертельное ДТП произошло в Александро-Невском районе

КамАЗ получил механические повреждения, но 22-летний водитель не пострадал

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