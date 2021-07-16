Трубу не нашли – загрязнение не подтвердилось: дело по сливу нечистот в Старицу прекратили

Пробы воды, взятые в реке Старице, не показали превышений ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. «Вода визуально чистая, без посторонних запахов и примесей», цитирует Экологический рязанский альянс ответ, видимо, минприроды.

Отметим, что пробы воды отбирались 22 и 29 июня.

«По данным администрации Рязани, канализационный коллектор в Солотче транспортирует стоки в канализационный коллектор МП «Водоканал Рязани», и далее на очистные сооружения в село Поляны Рязанского района. Изливы канализации на рельеф местности на всей протяженности из коллектора МП «Водоканал» от поселка до очистных сооружений в селе Поляны отсутствуют. Выпуски хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в реку Старица, находящиеся в собственности Рязани, отсутствуют», - отметили проверяющие.

Не нашли проверяющие и «предполагаемую трубу», по которой напрямую сбрасывают канализационные стоки в реку в микрорайоне Солотча, и поэтому «факт загрязнения водного объекта не подтвержден».

«Отсутствует событие правонарушения - дело об административном правонарушении прекращено», - говорится в сообщении.

В середине июня в социальных сетях появилось видео, как рязанские ассенизаторы сливают нечистоты в реку Старица, а потом минприроды рассказало о возбуждении административного дела по факту слива (читать подробнее).

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