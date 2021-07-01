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Происшествия1 июля 2021 10:10

По факту слива нечистот в Старицу возбудили дело

Лаборатория взяла пробы воды для исследования
Источник:kp.ru
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Чиновники минприроды возбудили административное дело по факту слива канализационных отходов в реку Старицу, сообщает Экологический рязанский альянс.

«Утром 29 июня лаборатория взяла пробы воды для исследования», - говорится в сообщении активистов-экологов.

Из реки Старица берут пробы воды
Источник видео: Экологический Рязанский Альянс

Ранее факт слива канализационных отходов зафиксировали жители курортных поселков Солотча и Заборье. На кадрах видно, как ассенизаторская машина в селе Заборье Рязанского района сливала «содержимое» в реку Старица (читать подробнее и смотреть видео).

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