Появилось видео, как рязанские ассенизаторы сливают нечистоты в реку

В паблике «Типичная Рязань» появилось видео, как ассенизаторская машина в селе Заборье Рязанского района, которая сливала «содержимое» в реку Старица.

В комментариях тут же отреагировали на эти кадры довольно язвительными сообщениями:

«Но конечно ему ничего не будет, он же не на митинге»;

«За ж… их, по номерам вычислить, в суд на их начальника, произвол!»;

«Вы не поверите, часто у таких машин непорядок с проводкой. Сгорают они…»

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