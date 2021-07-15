Рязанская область повторила максимальный прирост заболевших COVID-19

15 июля 2021 года в Рязанской области зарегистрировали еще 143 случая коронавируса. Это повторение максимального прироста заболевших за всю пандемию, который случился 29 декабря 2020 года. Всего в регионе теперь известно о 33010 случаях инфекции.

В список умерших от COVID-19 (когда заболевание признают ведущей причиной летального исхода) за сутки включили четырех человек. Таким образом, в Рязанской области признали 720 жертв коронавируса, однако в большинстве смертельных случаев дающую осложнения инфекцию считают «фоном»:

– Пациенты скончались от болезней системы кровообращения, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких, онкологии на фоне течения новой коронавирусной инфекции, но она не являлась непосредственной причиной смерти, - отвечал о не вошедших в печальную статистику погибших минздрав «КП-Рязань».

При этом статистика по всем перечисленным заболеваниям заметно ухудшилась. Особенно резко в Рязанской области выросла смертность, в том числе на фоне общероссийской, от «болезней органов дыхания» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!