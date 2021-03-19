Год с коронавирусом: сколько жизней рязанцев унесла пандемия на самом деле?

Почти 3000 «лишних» смертей в 2020 году нельзя объяснить только коронавирусом, но он явно сыграл главную роль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 марта исполняется ровно год, как в Рязанской области выявили первый подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции. С тех пор одни ударились в панику, другие – в диссидентство, третьим вообще оказалось все равно, несмотря на рекомендации медиков и санитарных врачей. Но независимо от убеждений, зараза, именуемая во всем мире COVID-19, изменила нашу жизнь, а у многих ее забрала… Вот только у скольких?

«НЕЕСТЕСТВЕННАЯ» УБЫЛЬ

К сожалению, приписка «официально» к любой информации не всегда говорит о ее качестве. Так и с коронавирусной статистикой. Все всегда пользовались ею, потому что другой попросту не было. Теперь есть – статистика смертности в регионах России за 2020 год, опубликованная Росстатом. Графу «умерли от COVID-19» вы в ней не отыщите, зато найдете много пищи для размышлений.

Например, Рязанская область оказалась на седьмом месте в России по смертности. Показатель на 1000 человек населения составил почти 18 смертей. Хуже всего обстояли дела в Псковской области, где зарегистрировано 18,9 смерти на 1000 человек. Выше Рязанского региона также располагаются Тульская, Тверская, Владимирская, Новгородская и Орловская области.

Пугающе высоко – на 11-м месте – Рязанская область оказалась и по превышению числа умерших над числом родившихся. Смертей в Рязанской области зарегистрировали почти в 2,3 раза больше, чем рождений, тогда как в 2019 году разница была ощутимо меньше – в 1,8 раза. Худшая по этому показателю Тульская область, где в 2,5 раза больше смертей.

Если говорить об абсолютных значениях, то в 2020 году в Рязанской области умерли 19 800 человек. Это на 2930 человек или на 17,4% больше, чем в 2019 году. И по абсолютному, и по относительному приросту Рязанская область оказалась в четвертом десятке (33-е и 36-е места соответственно), а «лидирует» в обоих случаях Чечня, где смертность за 2020 год увеличилась более чем на 40%.

ЕСЛИ НЕ КОВИД, ТО ЧТО?

Почти 3000 «лишних» смертей – это, согласитесь, повод задуматься. К тому же, Рязанская область многие годы, по крайней мере в мирное время, таких скачков не знала. Наоборот, если взглянуть на выкладки Рязаньстата, наметилась устойчивая тенденция к снижению смертности (см. таблицу под текстом).

И вот как раз на этом фоне мы можем смело говорить о влиянии коронавируса без какихлибо домыслов.

Правительство РФ не стало отрицать, что избыточная смертность в России в 2020 году напрямую связана с пандемией. Особенно напряженной в этом плане, по словам вицепремьера Татьяны Голиковой, оказалась так называемая вторая волна.

– Это связано с осенне-зимним периодом, когда распространение новой коронавирусной инфекции усиливается в связке с другими заболеваниями, – пояснила Голикова.

По предварительным данным, озвученным ею же, свыше 81% избыточной смертности приходится на COVID-19 или его последствия, включая те случаи, когда инфекция не признана ведущей причиной летального исхода.

Рязанский минздрав от каких-либо конкретных оценок пока воздерживается, но тоже не отрицает, что людей, которые умерли с положительным тестом на COVID-19, было значительно больше 237, отраженных в официальных сводках. Просто в случаях, не вошедших в «ковидную» статистику, инфекционное заболевание посчитали фоном:

– Пациенты скончались от болезней системы кровообращения, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких, онкологии на фоне течения новой коронавирусной инфекции, но она не являлась непосредственной причиной смерти. Все перечисленные заболевания имеют отрицательную статистику по сравнению с 2019 годом, – говорят чиновники от медицины.

Подытожим. Уход из жизни большинства из оставшихся почти 2700 человек произошел изза названных патологий, но неразрывно связан с COVID-19.

«ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ»

Врачи, работающие на передовой войны с коронавирусом, тоже отмечают огромное влияние этой инфекции на обострение хронических болезней, однако в чужую епархию ожидаемо предпочитают не лезть:

– Коронавирус вызывает полиорганные проблемы, то есть поражает в совокупности весь организм. Поэтому люди, у которых уже имеются патологические изменения, конечно, переносят его в более тяжелой форме – где тонко, там и рвется, происходит декомпенсация хронических заболеваний. Насколько правильно относить избыточную смертность именно к COVID19? Об этом лучше спросить эпидемиологов. Здесь мы боремся и с основным заболеванием, и с сопутствующим, привлекая для консультаций узкопрофильных специалистов, – рассказал «Комсомолке» заведующий инфекционным отделением ОКБ имени Семашко Владимир Гришин.

По нашим наблюдениям, осторожность рядовых медиков и скрытность официальных лиц обусловлена, как минимум, тремя причинами. Во-первых, вопрос научным сообществом до сих пор изучен слабо, во-вторых, он излишне политизирован, в-третьих, не применяется единая методика. Отсюда, нужно полагать, и различия в ведении статистики между регионами.

Демографы заметили, если в Москве и Санкт-Петербурге доля «признанных» жертв коронавируса среди ковид-положительных близка к максимальной, то в других – картина обратная. Так, эконом-географ Наталья Зубаревич в разговоре с журналистами на вопрос о вероятном занижении статистики в Чечне, Удмуртии и других республиках упомянула наш регион:

– Удмуртия не очень-то «хамит» по скрыванию смертности на фоне таких чудных мест, как Рязанская область, где связанные с ковидом смерти всего лишь 4,6% за последние два месяца, или замечательный Башкортостан – в ноябре только 1% «дополнительных» смертей связан с ковидом, а в декабре 8%, – заметила Наталья Васильевна.

Впрочем, статистика – это всего лишь машинопись, тогда как за «цифрами» стоят драгоценные человеческие жизни. Не стоит забывать, что в разгар пандемии приостанавливалась плановая госпитализация, снижались объемы оказания специализированной медицинской помощи… А ведь новообразования, болезни сердца и другие опасные недуги не ждут, пока отгремит COVID-19. Так может, больше внимания стоит уделить им? Напоследок приведем слова рязанского врача, посвятившего спасению жизней больше 40 лет: «С коронавирусом мы имели опыт в 2003-2004 годах, но тогда нам не мешали этой публичностью. Влияла ли в моей практике какая-то эпидемия на общую картину смертности так же сильно? Пожалуй, нет. Но общество не может постоянно находиться в изоляции. Поэтому пока мы вынуждены делать то, что мы можем и что должны».

Оригинал таблицы, приведенной ниже, в высоком разрешении доступен по ссылке.