В Рязанской области резко выросла смертность от болезней органов дыхания

В Рязанской области резко увеличилась смертность от болезней органов дыхания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Росстата, Рязанская область стала седьмой в России по смертности в 2020 году. На каждые 100 тыс. человек населения в регионе пришлось 1810 умерших при среднем показателе по стране 1460.

Основные причины смерти перечислены ниже. Все показатели Росстат также приводит в пересчете на 100 тыс. человек населения (в скобках – в среднем по России):

- болезни системы кровообращения – 747,6 (640,8);

- новообразования – 200,5 (202);

- болезни органов дыхания – 106,8 (65,9);

- внешние причины – 98,1 (95,3);

- болезни органов пищеварения 96 (73,3).

Как мы видим, если верить этой статистике, хуже всего по сравнению с другими регионами дела в Рязанской области обстоят с болезнями системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения. Причем при переводе в абсолютные значения оказывается, что все эти причины приросли по сравнению с 2019 годом. Особенно сильно, почти в два раза, выросла смертность от болезней органов дыхания. Кстати, по этому показателю Рязанская область по итогам 2020-го тоже находится в первой десятке.

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