Власти Рязани издали постановления об изменении четырех маршрутов

Маршрут №65 с января 2022 года ждут заметные изменения.

Администрация Рязани официально опубликовала постановления об изменении четырех маршрутов общественного транспорта. Как и анонсировалось ранее, это №№49, 65, 82, 88.

Напомним, автобусы №49 пустят по улице Вокзальной через железнодорожные вокзалы Рязань-2 (теперь в обоих направлениях) и Рязань-1. Техника под №65 с сохранением конечных остановок в Горроще станет ездить по улицам Ленинского Комсомола – Стройкова – Островского, а в центре через Кремлевский Вал.

Маршрут №82 переработают почти полностью: одной из конечных остановок по-прежнему остается Октябрьский городок, а другой станет… ТЦ «Круиз». А пролегать он будет по Кальному, Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, Маяковского, Пролетарской, Татарской (то есть через Горбатый мост), Дзержинского и Высоковольтной, далее в прямом направлении (от «Круиза») по Весенней, в обратном – по Островского.

88-е станут ходить не через центр, а по улицам Дзержинского, Татарской, Пролетарской, Маяковского и Есенина. Конечные остановки – те же.

Изменения вступают в силу с 12 января 2022 года. Напомним, ранее появилась информация об отмене маршрутов №№33, 70, 73, 85б, 98а. А вот маршрут №66 отменять не будут: там автобусы малого класса должны будут заменить на средний класс, сократив их количество с 30 до 12.

ПОДРОБНО

Полные пути следования изменяемых маршрутов с 12 января 2022 года

№49. Голенчинское ш., ул. Баженова (в обратном направлении Славянский пр-кт), Славянский пр-кт, Братиславская ул., (в обратном направлении ул. Полетаева, ул. Островского), ул. Гагарина, ул. Стройкова, ул. Островского, Высоковольтная ул., Весенняя ул., ул. Чкалова, Вокзальная ул., Первомайский пр-кт, Соборная ул., ул. Ленина, ул. Циолковского, Куйбышевское ш., ул. Связи, Соколовская ул., ул. Добролюбова, Новоселковская ул., р-н Восточный Промузел.

№65. Голенчинское ш., ул. Баженова (в обратном направлении Славянский пр-кт), Славянский пр-кт, Братиславская ул., (в обратном направлении ул. Полетаева, ул. Островского), ул. Гагарина, ул. Стройкова, ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Дзержинского, Первомайский пр-кт, Соборная ул., Соборная пл., ул. Кремлевский Вал, ул. Грибоедова, Касимовское ш., ул. Советской Армии, ул. Новоселов, ул. Зубковой, Восточная Окружная дор., Загородная ул.

№82. Солотчинское ш., Кальная ул., Касимовское ш., ул. Грибоедова, ул. Есенина, ул. Маяковского, Пролетарская ул., Татарская ул., ул. Дзержинского, Высоковольтная ул., (в прямом направлении Весенняя ул.), (в обратном направлении ул. Островского), ул. Чкалова.

№88. Юбилейная ул., ул. Великанова, Народный б-р, Московское ш., Первомайский пр-кт, ул. Дзержинского, Татарская ул., Пролетарская ул., ул. Маяковского, ул. Есенина, ул. Циолковского, Куйбышевское ш., Ряжское ш., Качевская ул.

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