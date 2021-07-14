Мэрия Рязани опубликовала постановление об отмене пяти маршруток

Администрация Рязани опубликовала постановление об отмене пяти муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Речь идет коммерческих перевозчиках по маршрутам:

- № ЗЗ «улица Новоселов, 60 – поселок Южный»;

- № 70 «ЗАО «Русская кожа» - улица Березовая»;

- №73 и 73аМ2 «улица Новоселов, 60 - Недостоево»;

- №85б «ж/д станция Лесок – Кардиодиспансер – поселок Южный»;

- №98а «улица Новоселов, 60 – поселок Семчино».

Указанное постановление за подписью и.о. заместителя главы администрации Рязани Бориса Ясинского вступает в силу с 12 января 2022года.

Подробнее по ситуации с маршрутками, читайте в нашем большом материале с видео.

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